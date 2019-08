​Crisi Edenlandia, in campo il Comune di Napoli: «Lavoratori a rischio, serve chiarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Agosto 2019, 08:21

Il giorno dopo, l’apprensione ha una sola voce. Le reazioni alla crisi di Edenlandia, della quale Il Mattino ha riferito ieri, sono unanimi e trasversali. L’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno, usa parole inequivocabili: «È una situazione imbarazzante. Siamo molto preoccupati, lunedì invierò una nota alla proprietà in cui chiederemo di farci sapere quante sono le mensilità non pagate e chiederemo conto della tenuta dei livelli occupazionali. Il rischio è che si perdano dei posti di lavoro, bisogna fare di tutto per scongiurarlo. E siamo preoccupati - aggiunge l’assessore - anche per l’indotto: a parte i dipendenti, sono a rischio altre decine di lavoratori». L’assessore, intanto, accoglie con favore la notizia di un’apertura ad ingresso gratuito per il giorno di Ferragosto: «Una buona idea - dice - per ripopolare un parco che spesso, purtroppo, è semivuoto».