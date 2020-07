Crisi idrica senza fine per i comuni di Marano e Mugnano. Da tre giorni rubinetti a secco a causa di un guasto che ha interessato la condotta nel territorio di Chiaiano. L'acqua dovrebbe tornare entro il pomeriggio, ma intanto un nuovo fronte si è aperto nelle zone collinari e periferiche della città di Marano.

Un nuovo guasto agli impianti idrici ha determinato lo stop alle erogazione anche per migliaia di famiglie fino a ieri servite regolarmente. Autobotti della protezione civile locale e regionale sono fermi in diversi punti del territorio. Centinaia di chiamate ai vigili urbani, soprattutto di famiglie in cui sono presenti persone disabili.

