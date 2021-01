Più di centocinquanta persone si sono radunate poco fa nel parco commerciale Conad-Margherita, ex Auchan di Mugnano, per protestare contro il piano che sancirà l'esubero di decine di dipendenti, tutti in servizio presso i centri commerciali di Mugnano e Giugliano.

I lavoratori sono da mesi sul piede di guerra e hanno dato vita a diverse iniziative. Sul luogo della protesta ci sono diversi rappresentanti delle istituzioni locali e i rappresentanti delle sigle sindacali. La vertenza si trascina ormai da tempo. Poche settimane fa il sindaco di Mugnano aveva sollecitato un intervento della Regione.

