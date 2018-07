Domenica 15 Luglio 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Rifiuti sotto la pensilina per l'attesa del bus. Accade in Litoranea a Torre del Greco, città alle prese con una nuova crisi della raccolta della spazzatura: alla fermata del trasporto pubblico in zona lungomare qualche incivile ha depositato una decina di sacchetti neri con umido, plastica e indifferenziata. Forse in segno di protesta per lo stop al prelievo dell'immondizia che sta causando forti disagi.La fotografia che testimonia il vandalismo è finita sui social network. "E se un torrese deve aspettare l'autobus deve sedersi tra i rifiuti? Povera Torre del Greco, che brutta razza l'umano incivile!", il commento dell'autore dello scatto. Centinaia di commenti, tra indignazione e rassegnazione. Assolutamente negativi i dati sulla raccolta differenziata elaborati da MySir, la piattaforma informativa che monitora l'andamento della riciclata: il mese di giugno si è chiuso con un misero 27%, contro il 42% dello stesso mese dell'anno scorso.