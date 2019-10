Giovedì 17 Ottobre 2019, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi dei rifiuti che attanaglia l'intera città, a cominciare dai quartieri periferici, è particolarmente sentita nella zona di Napoli est. Qui gli sversamenti abusivi di rifiuti dalla provincia partenopea - un fenomeno che il Comune di Napoli ha denunciato più volte - sono praticamente all'ordine del giorno e causano la presenza in strada di tonnellate di rifiuti. I materiali accumulati vengono poi sistematicamente dati alle fiamme, generando enormi quantità di diossina che inquinano l'aria e rendono difficile anche solo respirare a pochi passi da scuole e centri abitati. Un disastro ambientale che non ha lasciato indifferenti i cittadini che hanno deciso di rimboccarsi le maniche per contrastare in prima persona un fenomeno odioso che sta lentamente avvelenando un intero territorio.I volontari dell'associazione Nazione Napolitana Indipendente hanno dato vita ad una vera e propria task force contro gli sversatori seriali. A gruppi di tre o quattro unità i volontari, a bordo delle proprie autovetture, "battono" il territorio alla ricerca degli sversatori seriali. I volontari, però, ci tengono a precisare di non aver istituito alcuna ronda armata. Le targhe delle autovetture e dei camion sorpresi a sversare rifiuti, infatti, vengono puntualmente girate alle forze dell'ordine per i necessari interventi.«Abbiamo deciso di scendere in strada perchè non vogliamo rassegnarci a farci sommergere dalla spazzatura - ha spiegato Ciro Borrelli di Nazione Napolitana Indipendente - e perchè non vogliamo limitarci a lamentarci sui social. Abbiamo creato questa rete di sentinelle sul territorio per individuare gli sversatori e per fare da deterrente contro un fenomeno che sta uccidendo noi e le nostre famiglie. Noi - ha proseguito Borrelli - conosciamo il territorio, sappiamo quali sono i punti dove si va a scaricare. Ora chi vuole venire qui a sversare rifiuti sa che ci sono persone sul territorio pronte a segnalare alle forze dell'ordine queste quotidiane inciviltà. Chiediamo anche alle istituzioni cittadine di darci una mano e di non permettere che migliaia di persone siano alla mercè di chi ritiene questa zona sfortunata di Napoli una discarica».Le maggiori criticità si registrano a Ponticelli, nell'area del cavalcavia della SS.162. Qui sono presenti diverse tonnellate di rifiuti di ogni genere - dagli ingombranti agli scarti edili - alcuni anche in parte bruciati. Una maxidiscarica a due passi da una scuola, da un complesso di abitazioni e da alcuni campi coltivati. Non se la passa meglio il quartiere di Barra. La discarica del parco di villa Letizia - una delle ville del Miglio d'Oro Borbonico - ha assunto in pochi mesi proporzioni spaventose. Una orribile montagna di fusti di vernice parzialmente bruciati sovrasta enormi cataste di rifiuti.Nella zona di Napoli est salta all'occhio la presenza di un gran numero di carcasse di auto e scooter gettate tra i rifiuti. In questa zona poco e male sorvegliata, infatti, si concentrano le "centrali operative" dei topi d'auto che qui possono demolire in tutta tranquillità i veicoli rubati al riparo da sguardi indiscreti.Un esempio emblematico: a via Cupa Tierzo - una stradina a due passi dalla Motorizzazione Civile - c'è una delle più grandi discariche del territorio su cui "troneggia" un cartello che indica la presenza di telecamere di videosorveglianza.