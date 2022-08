Crispano, ampliato il cimitero: assegnati duemila nuovi loculi

L’amministrazione comunale di Crispano, guidata dal sindaco Michele Emiliano, ha assegnato ai cittadini ben 1962 nuovi loculi, su un totale di 2632 realizzati con l’ampliamento del cimitero.

“I rimanenti 670 loculi - spiega la fascia tricolore - verranno assegnati in una fase successiva. Il progetto portato a termine è stata una sfida complicata, ma ora posso annunciare con soddisfazione che siamo riusciti a risolvere l’atavico problema del paese. Stiamo già inviando le comunicazioni ai cittadini aventi diritto, per stipulare subito l’atto di concessione delle nicchie, collocate in prima, in seconda e in terza fila”.

I loculi assegnati sono così ripartiti: piano rialzato (n. 432), piano primo (n. 522), piano secondo (n. 522) e piano terzo (n. 486), mentre quelli realizzati sono divisi in piano ipogeo (n. 634) piano rialzato (n. 432), piano primo (n. 522), piano secondo (n. 522) e piano terzo (n. 522).

L'importo netto per l'ultimazione dei lavori è stato di circa un milione e 850 mila euro.

"Comunque - assicura Emiliano - nei prossimi mesi, oltre ad ultimare la consegna dei nuovi loculi ai cittadini, termineranno anche i lavori di altre opere pubbliche che sono già in corso e che riqualificheranno ulteriormente l’intero territorio. Tra queste il rifacimento del centro storico, il completamento del centro sociale e la rotatoria di via Cardito, che consentirà di migliorare sensibilmente la viabilità”.