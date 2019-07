Lunedì 15 Luglio 2019, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISPANO - Colto da un malore, 54enne muore in strada. È accaduto intorno alle 22.00 di ieri, quando l'uomo, che stava trascorrendo la serata nella villa comunale, si reca dal tabaccaio. In via Pigna, nei pressi di un negozio di frutta, mentre era in compagnia di un amico, l'uomo si accascia al suolo. Viene colto da un malore, un infarto che gli sarà fatale. Il suono delle ambulanze stravolge ogni quartiere della zona, ma per l'uomo, un 54enne originario di Caivano, purtroppo non c'è stato nulla da fare. A quell'ora la zona era frequentata da famiglie e da tanti che affollano la villa comunale nelle serate esitive. In pochi minuti la notizia fa il giro dei social, dove tutti sono sconvolti dalla tragedia Sul posto i carabinieri. Elena Petruccelli