Sabato 25 Maggio 2019, 14:29

Un sessantenne è finito agli arresti domiciliari per contrabbando di sigarette. Si tratta di Antonio Verdone, di Crispano. L'uomo è stato fermato dai carabinieri sulla Statale Provinciale 19 nel Comune di Orta di Atella (Caserta) subito dopo aver commesso un'infrazione al codice della strada. Sottoposto a controllo dai militari il 60enne è stato trovato in possesso di 700 pacchetti di sigarette di varie marche (200 Marlboro, 250 Monte e 250 Regina Rosse) per un peso complessivo di kg 14 circa, privi di contrassegno del Monopolio dello Stato. Verdone è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Il materiale di contrabbando è stato sottoposto a sequestro.