Tempi duri per i cittadini che non rispettano l’ambiente e la salute pubblica. Il sindaco di Crispano, Michele Emiliano, ha denunciato alle autorità giudiziarie competenti un residente che, senza esitare, ha dato alle fiamme i rifiuti depositatati in vari contenitori, nei pressi del parco “Aurora".

Un gesto malsano che, oltre ad appestare ed inquinare l’aria, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto per spegnere il pericoloso falò ed evitare così il peggio. L’uomo è stato identificato grazie all’ausilio delle telecamere della videosorveglianza.

«Siamo riusciti ad individuare subito l'autore del folle gesto, denunciandolo ad horas alle autorità competenti - commenta la fascia tricolore - dobbiamo essere coscienti del fatto che il nostro paese rinasce se uniamo le forze. Ognuno deve svolgere la sua parte di competenza. Altrimenti è semplice puntare il dito contro le istituzioni anche su un tema spinoso come quello dei roghi tossici, dimenticando che, purtroppo, quei fenomeni perversi spesso sono causati non solo dalla criminalità organizzata, ma anche da comportamenti incivili».

Nei giorni scorsi Emiliano ha depositato anche una denuncia in Procura, insieme ai sindaci della provincia di Napoli, proprio sull'emergenza ambientale e, di pari passo, all'interno delle attività di ordinaria amministrazione.

«Abbiamo diffidato pure i proprietari di suoli incolti a Crispano - aggiunge il capo dell’esecutivo locale - intimandoli di ripulire e bonificare i lotti di terreno, altrimenti provvederà il Comune accollando tutte le relative spese ai privati. Anche su questo fronte - ribadisce Emiliano tolleranza zero».