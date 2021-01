Arrestato per tentata rapina un diciannovenne del posto. Il giovane, insieme ad un complice, è entrato in una farmacia di Cardito in via I maggio, armato di pistola. E’ accaduto ieri sera, in orario di chiusura, in cassa c’è il frutto della giornata di lavoro, e i due ne fanno razzia. Incuranti del pericolo, i dipendenti della farmacia reagiscono alle minacce dei giovani e nasce una colluttazione.

APPROFONDIMENTI IL COMMERCIO Campania zona gialla, l'assalto dei napoletani al centro... LA SANITÀ Ospedale del Mare, ecco gli ispettori: sotto accusa ritardi e caos... IL VACCINO Vaccino Covid in Campania, la Regione riscrive la liste: prima dose...

La titolare impugna uno spray al peperoncino e lo spruzza negli occhi dei rapinatori, che a questo punto tentano di scappare, ma nemmeno questa volta andrà secondo i loro piani, perché un altro dipendente riesce a bloccarne la fuga, mentre l’altro riesce a scappare correndo a piedi. I due infatti stavano cercando di rientrare nell’auto da cui avevano fatto irruzione in farmacia. Poco distante c’era una pattuglia dei carabinieri che è intervenuta per arrestare il dicianovenne. I militari dell’Arma hanno, in seguito, perquisito l’auto ed hanno trovato una pistola a salve priva del tappo rosso. Con l’accusa di tentata rapina A.T. viene arrestato, già noto alle forze dell’ordine, e portato in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Sono in corso le indagini per l’identificazione del complice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA