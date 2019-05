Cristalli di Shaboo sul comodino in camera da letto: arrestati due coniugi nel Napoletano

Giovedì 16 Maggio 2019, 14:24

Avevano in casa dosi di Shaboo in cristalli, la potente droga sintetica che comporta una serie di forti scompensi tra chi la usa. Per questo motivo a Terzigno i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio due cittadini cinesi, un uomo di 32 anni e la sua convivente di 30, sottoposta agli arresti domiciliari perchè già a giudizio per detenzione di Shaboo.I militari dell'Arma, recatisi nell'abitazione della donna nell'ambito dei controlli sul rispetto degli obblighi conseguenti ai domiciliari, hanno notato una attesa troppo lunga dopo aver bussato al campanello e hanno deciso di effettuare perquisizione domiciliare. In camera da letto, su uno dei comodini, hanno rinvenuto e sequestrato 3,50 grammi di Shaboo, che comporta in chi la usa abitualmente la manifestazione di sintomi come comportamenti violenti, ansia, insonnia, paranoia, disturbi della personalità e che nel giro di alcuni mesi, con l'uso abituale, provoca effetti irreversibili sulle cellule cerebrali che vengono danneggiate gravemente. Trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.170 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Gli arrestati sono in attesa del rito direttissimo.