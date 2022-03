Cristofer Oliva scomparso a Napoli, tutto da rifare: esulta l'amico del cuore Fabio Furlan

Tredici anni dopo si ricomincia daccapo. Dalla storia della telefonata fatta in anonimo dall'amico del cuore, dalla «tarantella» che bisognava chiarire al più presto, dal buco di mezzora, quel lasso di tempo bastato a qualcuno per chiudere i conti con la vita di un ragazzo di soli 19 anni: per farne sparire il corpo, eliminare le tracce, ritornare alla vita ordinaria, come se nulla fosse, senza mai lasciare sul terreno un minimo indizio sullo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati