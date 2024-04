Cristofer Oliva, l'amico del cuore è un fantasma

In aula non è venuto e gli avvocati dell'imputato hanno rinunciato a sentirlo. La sua presenza in aula, dinanzi ai giudici della corte di assise, è stata a lungo evocata, ma è stato impossibile rintracciarlo sul suolo nazionale. Karim Sadek non c'è, probabilmente è in Egitto dove svolge il lavoro di pilota di aerei, di fatto anche lunedì 8 aprile non è stato possibile definire la sua convocazione in aula come persona informata dei fatti. Il processo va avanti lo stesso. Il prossimo 22 aprile spetta al sostituto pg pronunciare la requisitoria nei confronti di Fabio Furlan, unico imputato per la morte di Cristoforo Oliva. Un caso non ancora chiuso, quello della scomparsa del 19enne, a novembre del 2009. Una vicenda sulla quale ora si attende la versione dei giudici della corte di assise di appello di Napoli, che dovranno esprimersi all'indomani dell'intervento della corte di cassazione, che aveva assolto Furlan, cancellato una condanna in appello e rispedito gli atti a Napoli.

Decisivo ieri l'intervento dei penalisti Paolo Stravino e Valerio De Maio, entrambi parte civile per conto dei genitori e della sorella del ragazzo scomparso, che hanno chiesto di acquisire tutte le dichiarazioni rese da Karim e di non limitarsi alla sola intervista resa su Il Mattino il primo agosto del 2011.

Inevitabile poi l'intervento degli avvocati Dario Vannetiello e Luigi Petrillo, difensori dell'imputato Furlan, che hanno chiesto di rinunciare all'escussione del testimone. Un caso che ora attende la sentenza. Secondo gli inquirenti, Cristofer Oliva sarebbe stato attirato in una trappola dall'amico Furlan, che lo avrebbe consegnato agli assassini. Una circostanza da sempre smentita dallo stesso Furlan. Piccolo spaccio di droga e un flirt con la stessa ragazza sarebbero stati il movente sostenuto dalla Procura.