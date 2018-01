Mercoledì 17 Gennaio 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 14:57

TORRE DEL GRECO - Primi danni legati al maltempo che da diversi giorni sta mettendo Napoli e la provincia vesuviana in ginocchio: intorno alle 11 è crollata l'insegna esterna di un supermercato situato all'interno di un centro commerciale di via Cavallo, la lunga arteria che conduce dalla Circumvallazione ai caselli dell'autostrada A3. Il cedimento del cartello è stato provocato dall forti raffiche di vento: tanta paura, ma per fortuna nessun ferito visto che l'insegna si trova su un'aiuola esterna al market, la filiale di una nota catena di supermercati.Problemi anche in centro città con decine di sacchetti dei rifiuti trasportati in strada dal vento. Disagi infine anche al porto dove le onde hanno portato a riva massi lavici e pietre artificiali invadendo la passerella del Porto-Scala, la passeggiata pedonale che connette la zona Calastro con la banchina. Alcune assi di legno sono state distrutte dai massi e la passerella è in parte interrotta al transito proprio per la presenza dei detriti portati a riva dal mare in tempesta. Un problema ormai cronico che, per i cittadini, è da attribuire all'amministrazione comunale uscente che non ha protetto adeguatamente l'opera pubblica con barriere frangiflutti: la scogliera è infatti molto bassa e non riesce a contenere la furia delle onde del mare.