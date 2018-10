Crolla lampione della luce a Ercolano, tragedia sfiorata: «Vivo per miracolo»

Lunedì 29 Ottobre 2018, 14:24

ERCOLANO - Crolla palo della luce in centro a Ercolano, tragedia sfiorata e polemiche. Tanta paura su corso Italia questa mattina per l'improvviso cedimento di un lampione: per fortuna nessun danno o ferito ma proprio mentre il traliccio è venuto giù un'auto stava transitando. «Sono vivo per miracolo», ha raccontando il giovane che si è trovato a passare su corso Italia proprio in quel momento.Sul posto i vigili urbani, i tecnici dell'ufficio segnaletica e gli esperti dell'ufficio tecnico per un sopralluogo insieme al vicesindaco Luigi Fiengo e ai volontari di Ercolano Pulitica: il lampione è stato rimosso e ora il traffico è ripreso regolare.