Martedì 23 Ottobre 2018, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Mugnano, città dove da alcuni giorni sono in corso i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, una delle luminarie montate per l'occasione, forse a causa del vento, è crollata stamani sotto gli sguardi di diversi passanti. I fatti si sono verificati nella centralissima via Napoli, a due passi dal municipio. Nessun passante, fortunatamente, sarebbe stato investito dalla struttura. Alcuni utenti social hanno postato le foto di quanto accaduto. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia municipale e gli operai della ditta per il ripristino delle luminarie.