Panico nel napoletano per il crollo di una giostra. Ci sono feriti

Paura a Palma Campania, dove qualche minuto prima delle 20 una giostra è crollata mentre era in funzione e piena di gente. Si tratta di una giostra con i cosiddetti "seggiolini volanti", che solitamente vengono spinti in aria per consentire ai passeggeri di prendere un nastro.

La struttura ha avuto un'implosione e decine di persone sono rimaste ferite, per fortuna nessuna in maniera particolarmente grave. La maggior parte, infatti, ha riportato ferite alle gambe. Sul posto, comunque, quattro ambulanze, oltre ai carabinieri, chiamati adesso a fare luce sulla dinamica dell'incidente. Il fatto è avvenuto nell'area parcheggio di via Querce: naturalmente lungo l'area si è subito generato il caos, con i cittadini allertati dal viavai di ambulanze e dalle sirene dei carabinieri