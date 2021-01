Crolla palazzina ad Afragola, sgomberati quattro nuclei familiari

Tragedia sfiorata nel centro storico di Afragola per il crollo di un palazzo fatiscente che poco dopo mezzogiorno, è crollato nel giro di un paio di secondi. L’episodio è accaduto in via del Rosario, ed è stata evitata la tragedia grazie ad alcuni residenti della zona che si sono allarmati dopo aver udito una serie di scricchiolii che hanno preceduto di qualche secondo il crollo.

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno fatto sgomberare quattro nuclei familiari residenti in proprietà adiacente all’edificio crollato.

