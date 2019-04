Mercoledì 17 Aprile 2019, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 14:48

È crollata la parete interna in siporex che separa due classi di quarta elementare nell'istituto comprensivo Tenente De Rosa al corso Umberto di Sant'Anastasia: contusi la maestra e cinque bambini, nessuno in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri.La parte del muro crollata nella scuola ha colpito un'insegnante di sostegno impegnata con un bimbo disabile ferendola alla testa e ad una spalla: la donna è al quarto mese di gravidanza. La docente, dopo essersi accertata delle condizioni degli alunni, ha voluto recarsi dal proprio ginecologo per un controllo.