Torre del Greco, crolla un solaio: due fratelli salvi per miracolo

TORRE DEL GRECO. Crolla parte di un solaio: due fratelli illesi per miracolo. È accaduto in via Nazionale, dove solo il pronto intervento di vigili del fuoco e agenti di polizia municipale ha permesso ai due congiunti, G.S. di 50 anni e G.S. di 47, di uscire dal loro appartamento posto al primo piano di via Nazionale.

APPROFONDIMENTI L’INCHIESTA Reddito di cittadinanza, tra gli “indigenti” il reggente... L'EPIDEMIA Covid a scuola, focolaio a Torre del Greco: in quarantena quattro... LA POLITICA Torre del Greco, ecco la nuova giunta ​del sindaco Palomba: nomi e...

A fotografare le condizioni dell’immobile sono stati gli addetti dell’ufficio Tecnico comunale: «Nell’unità abitativa - scrive l’incaricato - si è verificato il crollo parziale dell’intonaco dall’intradosso del solaio del vano ingresso-cucina abitazione occupata dal nucleo familiare. La causa del crollo è da addebitare probabilmente ad una vecchia perdita d’acqua proveniente dai lastrici solari di copertura. Vista la consistenza dell’unità immobiliare oggetto del dissesto, si è reso necessario lo sgombero dell’abitazione fino alla messa in sicurezza della stessa».

I due fratelli, scampato il pericolo, hanno trovato provvisoria sistemazione presso un hotel cittadino in attesa di conoscere i tempi e i costi degli interventi da effettuare presso la loro residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA