Domenica 6 Ottobre 2019, 14:05

Non c'e pace per l'Isolotto di San Martino. Crollata nella giornata di ieri una nuova parte del ponte che in passato lo collegava con Via Cappella. Le cause del crollo sono le forti mareggiate ed il vento che sono scaturiti dalle giornate di maltempo che hanno vissuto i Campi Flegrei.Per l'Isolotto un lento degrado, con un primo crollo verificatosi nel marzo del 2016 che ha diviso il ponte in due parti. Eppure la storia racconta di un isolotto punto di riferimento per il turismo flegreo fino alla fine degli anni '90. Affidato ad un privato, divenne infatti un ritrovo turistico-balneare. Poi la chiusura ed il passaggio nelle mani del Comune, dal quale da anni si attendono interventi di riqualificazione della zona. Al momento è tutto però è fermo ed i cittadini invocano un intervento che mette in sicurezza l'Isolotto. Per non dare il definitivo addio ad una delle perle del turismo flegreo.