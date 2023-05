Crolla pino a Posillipo, Manfredi contro la Soprintendenza: «Inaccettabile, non riusciamo a definire quali alberi ripiantumare»

Il giorno dopo la tragedia sfiorata di Posillipo, mentre una nuova bomba d'acqua s'è abbattuta su Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi alza la voce e accusa: «È inaccettabile che dopo un anno di discussioni con la Soprintendenza non si riesca ancora a definire quali alberi debbano essere ripiantumati. Per me i pini non possono essere ripiantumati perché è dimostrato che nell'ambiente urbano non riescono a funzionare. Tra qualche giorno ci incontreremo di nuovo con il soprintendente e deve essere la conferenza dei servizi decisiva».