Crolla una parte del controsoffitto in un’aula del plesso centrale delle elementari a San Giuseppe Vesuviano Il sindaco chiude la scuola per tre giorni. Per fortuna nessun danno ai piccoli alunni immediatamente messi al sicuro dagli insegnati e dal personale ATA ma sola paura. Apprensione dei genitori e della dirigente, Maria Rosaria Fornaro che si è messa immediatamente in contatto con il sindaco Vincenzo Catapano il quale questa mattina ha firmato il provvedimento di chiusura della scuola che riguarda il solo plesso centrale a ridosso della vecchia casa comunale. Le piogge intense di questi giorni, la vetustà dell’edificio, le probabili cause del crollo.«A seguito di una verifica effettuata dai tecnici comunali e dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del nostro Comune, vi comunico che adotterò un’ordinanza di chiusura del plesso scolastico Capoluogo. – ha scritto ieri sera su face book il primo cittadino - Tale decisione è necessaria al fine di effettuare ogni verifica su tale struttura, onde garantire l’incolumità di tutti gli alunni, nonché del personale scolastico. L'ordinanza prevede la chiusura del suddetto plesso per i giorni 7-8-9 novembre 2019. Ho raggiunto telefonicamente la dirigente Maria Rosaria Fornaro comunicandole tale decisione. Con la dirigente domattina (oggi) valuteremo tutte le opportune ulteriori decisioni, per garantire l'incolumità dei nostri figli, nonché il diritto allo studio e la continuità didattica. Preciso che l'ordinanza di chiusura interessa SOLTANTO LA SCUOLA CAPOLUOGO. Pertanto, presso gli altri pressi scolastici si svolgeranno REGOLARMENTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Nelle prossime ore, terrò informata la cittadinanza circa ogni eventuale decisione che potrebbe essere adottata».