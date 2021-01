Crolla solaio a Torre del Greco, sgomberata famiglia di 82enni

Attimi di terrore nella notte in via Totti nel cuore del centro storico di Torre del Greco, dove improvvisamente è caduto un solaio all’interno di un appartamento sito piano terra di uno stabile vecchio e fatiscente. Ad essere travolti dalla caduta del soffitto due anziani di 82 anni, che vivono insieme al figlio un 50enne disabile.

APPROFONDIMENTI IL CROLLO Ospedale del Mare, ecco cos'è successo: cemento armato e... IL CROLLO Ospedale del Mare, inchiesta dopo il crollo: «Cedimento... LA MANIFESTAZIONE Napoli, sit in all'Arco Borbonico: «L'Italiavuole...

Immediatamente sul posto sono giunti i vigili del fuoco e tecnici del comune. Lo stabile è stato tempestivamente messo in sicurezza. Per permettere il trasferimento della famiglia, all’hotel Poseidon dove alloggiano momentaneamente, si è reso necessario l'ausilio di un’ambulanza del 118 per trasportare la donna, allettata e con varie patologie gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA