Crolla solaio a Portici, 80enne ferito: si indaga sulle cause del dissesto

Nel tardo pomeriggio un anziano è rimasto ferito travolto dal crollo di un solaio in via Cristoforo Colombo, nella periferia di Portici. L' uomo di circa ottant'anni che era solo in casa é stato travolto dalla pioggia di calcinacci, giunti i soccorsi è stato trasportato all'ospedale Cardarelli non in pericolo di vita. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Via Poli e i vigili del fuoco. Sul posto anche i dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale. I carabinieri e i caschi gialli sono a lavoro per determinare le cause del crollo. © RIPRODUZIONE RISERVATA