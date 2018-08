Crolla un solaio, tragedia sfiorata a Montecalvario: illesa una donna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 08:01

Manutenzioni e controlli strutturali insufficienti, i danni delle intemperie che si aggiungono a quelli del tempo. Nelle ultime ore a Napoli tre episodi che per fortuna si sono risolti con molta paura e con qualche graffio, ma che avrebbero potuto avere conseguenze ben peggiori: un solaio crollato travolgendo un'anziana, un palo della luce che si è abbattuto sulla strada e un balcone che ha ceduto.L'incidente più grave è avvenuto ieri pomeriggio in una abitazione di via Ventaglieri, a Montecalvario. La vittima, l'anziana proprietaria, era nel salotto quando il tetto ha improvvisamente ceduto, colpendola. L'allarme è stato dato da un'altra donna, in quel momento sul balcone, che è riuscita a chiamare i vicini di casa e mettere così in moto la macchina dei soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118, che hanno estratto la signora dalle macerie. Ammaccata e malconcia, ma in buone condizioni, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti; ha riportato lievi escoriazioni, ne avrà per pochi giorni. Successivamente, mentre i Vigili del Fuoco della squadra Centro Storico si occupavano dei sopralluoghi, ha ceduto anche un'altra porzione del solaio. Due abitazioni sono state sgomberate per la messa in sicurezza.