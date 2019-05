Crolli e degrado nell'ex fabbrica di San Giorgio a Cremano: l'ira dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:30

Sta cadendo a pezzi, tra crolli di intonaci e calcinacci. Eppure, la fabbrica di frigoriferi di via Botteghelle nacque per sollevare l'economia di San Giorgio e diventare il traino dello sviluppo cittadino. Promesse e speranze che non sono state mantenute, tanto che oggi quella fabbrica nata agli inizi del 1960 su un'area di duemila metri quadrati è diventata un simbolo del fallimento, abbandonata com'è al proprio destino.Da più di quarant'anni la fabbrica non produce più nulla e versa in uno stato di degrado che compromette l'ambiente e il territorio di riferimento. Il complesso è ridotto a un rudere, sia all'interno che all'esterno. Vetri delle finestre in frantumi, pezzi di intonaco penzolanti e pericolanti, calcinacci che ai primi venti e piogge cadono in strada, carcasse di animali abbandonati, presenza di amianto: insomma una situazione di disagio e di pericolo che ha scatenato la protesta dei cittadini. «Siamo stanchi. Questa situazione è insostenibile, ancora questa mattina (ieri, ndr) abbiamo assistito alla caduta di calcinacci. Non si può andare avanti cosi, abbiamo chiamato i vigili del fuoco per mettere almeno momentaneamente la zona in sicurezza», è lo sfogo di una donna. «E pensare che da quelle parti passano i nostri figli, che potrebbero essere colpiti dalla caduta di calcinacci. Per non parlare - aggiunge un altro residente - dei danni alle auto parcheggiate. Inoltre, all'interno della fabbrica c'è l'amianto e tutti sappiamo quanto sia pericoloso. Non ci bastano più le dichiarazioni di facciata, vogliamo fatti e azioni concrete e non le passerelle delle varie forze politiche. Si metta fine a questo scempio».