Sabato 29 Settembre 2018, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 14:25

Paura questa mattina all'ingresso della galleria Umberto. Nel luogo dove nel 2014 perse la vita il quattordicenne Salvatore Giordano si sono verificati nuovi modesti cedimenti di materiale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno importo la recinzione dell'area in attesa del sopralluogo della Protezione Civile che dovrà appurare l'origine dei cedimenti.L'episodio si è verificato in un'area dove attualmente sono installate reti di protezione e impalcature, probabilmente ci sono punti nei quali la parte superiore della galleria non è più protetta. Sul luogo c'è un presidio fisso della polizia municipale.