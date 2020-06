LEGGI ANCHE

«Chiediamo alla ministra dell'Interno Luciana Lamborgese la concessione della cittadinanza italiana a Cinthia Daniel, la vedova di Thomas, il 41enne edile liberiano, vittima innocente sul lavoro, morto lo scorso 1 giugno in un cantiere abusivo di Pianura, periferia occidentale di Napoli». Così il senatore(Gruppo Misto) che assieme a una delegazione di parlamentari formata dae a numerosi rappresentanti istituzionali, hanno partecipato ai funerali dell'operaio edile nella chiesa di San Gaetano di Thiene, a Mondragone.«Dobbiamo restituire dignità a queste persone, a questi lavoratori - aggiunge Ruotolo - abbiamo chiesto scusa a nome dell'Italia a Cinthia. Occorre intervenire sui decreti sicurezza che hanno cancellato i permessi di soggiorno per motivi umanitari». «È un dovere etico e morale per evitare che in Italia altre 110.000 persone diventino degli invisibili, dei fantasmi - conclude Ruotolo - bisogna modificare le norme sulla regolarizzazione degli immigrati, estendendola - tra gli altri - anche al settore edile».