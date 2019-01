Crollo albero secolare nell'Acropoli di Cuma: «Nessun danno ai resti archeologici»

Domenica 13 Gennaio 2019, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei interviene sulle polemiche dovute al crollo di una quercia secolare nei pressi della via sacra che conduce al Tempio di Giove, in cima alla collina dell’acropoli: «L'albero - spiega la direzione in una nota - è caduto tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre in seguito ai forti temporali che obbligarono alla chiusura del sito per motivi di sicurezza e sarà rimosso appena sarà assegnato alla ditta il lavoro. Il tronco non intralcia il percorso e non ha causato danni di alcun genere ai resti archeologici».