Crollo calcinacci dall'ex cinema a Quarto chiusa la scuola Viviani

Crollo calcinacci, a Quarto chiusa la scuola Viviani e i tratti limitrofi di via Marconi e corso Italia. La decisione è stata adottata dal Comune a seguito del parziale crollo dell'ex cinema Santa Maria, struttura sequestrata.

Le lezioni riprenderanno regolarmente domani mattina. È stata, poi, completamente interdetta - come comunicato dal Comune flegreo - al traffico automobilistico e pedonale via Guglielmo Marconi, mentre è stata chiusa al solo traffico automobilistico l’area che da via Pietrabianca dà accesso a via Marconi e al Corso Italia (tratto dall’intersezione con la Chiesa Santa Maria fino all’incrocio con via Marconi).