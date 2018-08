Mercoledì 15 Agosto 2018, 20:40

TORRE DEL GRECO. Anche a Torre del Greco sono state sospese tutte le iniziative legate alla Madonna dell'Assunta. Ad annunciarlo sono le comunità ecclesiali della basilica Santa Croce e la parrocchia Santissimo Crocifisso a Cappella Nuova che attraverso un comunicato stampa «si uniscono nell’esprimere vicinanza e cordoglio alle famiglie dei quattro giovani torresi rimasti vittime nel crollo del Ponte a Genova e a tutti i fratelli genovesi».«Quale segno di partecipazione al lutto della intera città - prosegue la nota - le processioni e i festeggiamenti esterni previsti per la solennità dell’Assunta sono rinviati a domenica 19 agosto». Questa sera, dopo la santa messa delle 19.30 «le comunità si ritroveranno per la preghiera del rosario in suffragio delle anime dei defunti e per chiedere al Signore la consolazione per i familiari delle vittime, in special modo di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Antonio Stazione, Gerardo Esposito».