Mercoledì 15 Agosto 2018, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Ercolano ha deciso di annullare lo spettacolo di fuochi pirotecnici previsto per questa sera in onore della Madonna Assunta per rispetto delle vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto ieri a Genova.«Le immagini di una tragedia che ha colpito decine di famiglie di varie parti d’Italia meritano rispetto e ci è parso doveroso sospendere le celebrazioni civili per i festeggiamenti della festa patronale - dice il sindaco Ciro Buonajuto -. L’amministrazione comunale e i cittadini di Ercolano sono vicini a tutte le persone colpite da questa immane tragedia. Questo è il momento del silenzio e del dolore».