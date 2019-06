Crollo killer a Napoli, via all'inchiesta: blitz negli uffici del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 23:30

Busseranno alle porte del Comune, all’ufficio sicurezza abitativa, per capire se esisteva una segnalazione o una diffida (o qualcosa di simile) sul palazzo crollato in via Duomo. Poi, c’è un altro passaggio scontato: tocca a loro, agli amministratori in carica (o recenti) dei due condomìni che si incontrano all’altezza del cornicione crollato, tra i civici 228 e 238 di via Duomo. Sono queste le prime mosse che verranno condotte a partire da questa mattina dai carabinieri che indagano sulla morte di Rosario Padolino, il commerciante di 66 anni lapidato dal crollo di calcinacci nella mattinata di sabato. Inchiesta alla svolta, che punta a ricostruire le responsabilità della gestione di quel pezzo di cornicione imbracato - tra i due e i tre anni fa - da una impalcatura poi rivelatasi inadeguata.