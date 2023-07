I due progettisti e il collaudatore dell'opera. Tre nomi di professionisti per i quali la Procura decide di svolgere degli approfondimenti, nel tentativo di circoscrivere le eventuali responsabilità della voragine registrata due anni fa all'esterno dell'Ospedale del Mare. È di queste ore la decisione dei pm di Napoli di notificare tre avvisi di conclusione di indagine a carico di tre professionisti a vario titolo impegnati nel completamento dei lavori della cittadella ospedaliera di Ponticelli. In sintesi, i pm hanno notificato tre avvisi di conclusione di indagine - atto che fa da preludio a una probabile richiesta di rinvio a giudizio a carico di Edoardo Cosenza (docente universitario di riconosciuto spessore professionale, da un anno e mezzo assessore della giunta Manfredi), di Carmine Mascolo e Biagio De Risi. A notificare l'avviso di chiusa inchiesta a carico dell'assessore Cosenza, nel rispetto di una sorta di galateo istituzionale, sono stati gli agenti della polizia municipale, mentre il lavoro di pg è stato condotto dai carabinieri.

Crollo colposo è l'accusa mossa ai tre professionisti, che rispondono in relazione al diverso contributo svolto nella realizzazione dell'opera: Cosenza viene infatti chiamato in causa nella sua qualità di collaudatore dell'opera, mentre Mascolo e De Risi per il ruolo di progettisti della grande area parking. Inchiesta condotta dal pm Federica D'Amodio, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, i tre avvisi di chiusa inchiesta arrivano al termine di un accertamento irripetibile condotto sull'intero spettro delle attività svolte a Ponticelli, a partire dai progetti iniziali, passando per la realizzazione dell'opera, fino all'analisi svolta in sede di collaudo. In primissima battuta - vale la pena di ricordare - erano 21 gli indagati, a dimostrazione del lavoro di filtro realizzato grazie alla maxiperizia disposta dalla Procura di Napoli.

Era la mattina dell'otto gennaio del 2001, quando un'intera porzione del parcheggio all'esterno dell'Ospedale del Mare sprofondò per diversi metri. Un crollo che solo per miracolo non provocò conseguenze nefaste: avvenne intorno alle cinque del mattino, quando l'area non ospitava le vetture delle migliaia di utenti della cittadella ospedaliera. Pochi mesi prima, proprio nell'area del parcheggio sprofondata, venne organizzata una iniziativa che coinvolse diverse scolaresche di Ponticelli, per informare le giovani leve sui danni del Covid e sulle precauzioni da adottare durante i mesi più gravi della pandemia. Quella mattina, invece, nessun ferito, nessun coinvolgimento di persone, in uno scenario nel quale gli inquirenti hanno cercato di mettere a fuoco eventuali responsabilità individuali. Si parte dalla maxiperizia, dunque: un lavoro svolto dagli ingegneri Paolo Grazioso e Giuseppe Guida, indicati come consulenti tecnici di ufficio che, rispetto a una primissima fase investigativa, hanno deciso di concentrarsi sulla figura dei due progettisti e del collaudatore.

Massima cautela e rispetto verso le scelte dell'autorità giudiziaria, i tre professionisti si dicono convinti di poter dimostrare la correttezza della propria condotta. Spiega a Il Mattino il professor Vincenzo Maiello, che assiste l'assessore Cosenza: «Sfrutteremo lo spazio difensivo che per la prima volta si è aperto in modo ampio, per approfondire gli esiti degli accertamenti peritali ed elaborare le nostre conclusioni difensive. Leggeremo gli atti dell'inchiesta, per comprendere le valutazioni della Procura in relazione alle presunte responsabilità dei rispettivi ruoli tecnici nell'opera finita al centro dell'inchiesta». Stessa fiducia e determinazione da parte degli altri due indagati, vale a dire Mascolo (che è assistito dall'avvocato Gianfranco Biancardi e dallo stesso professore Maiello) e De Risi, difeso dall'avvocato Gennaro Malinconico. Attendono i probabili sviluppi del procedimento anche i vertici della Asl Napoli 1, indicata dalla Procura come parte offesa del crollo (in questo caso il manager Ciro Verdoliva è rappresentato dagli avvocati Giuseppe Fusco e Giuseppe Vacca, in vista di una possibile costituzione di parte civile). Inchiesta che punta a fare chiarezza anche sui costi del parcheggio e sull'adeguamento alle norme antisismiche, a proposito dell'ultimo grande ospedale costruito in Campania.