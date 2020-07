Crollo palazzina a Torre Annunziata, messa per le otto vittime due anni dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 7 luglio del 2017 nel crollo di una palazzina in Torre Annunziata persero la vita otto persone appartenenti a tre nuclei familiari. Domani, a tre anni da quella tragedia, il presidio cittadino di Libera ricorderà queste vittime con una messa in suffragio alle 19.30. Dopo la celebrazione, che si svolgerà nella parrocchia della Santissima Trinità, sarà deposta sul luogo del crollo un fascio di gerbere quale simbolo di legalità e speranza.«Fare memoria - spiega, presidente del presidio di Libera di Torre Annunziata - significa avere coraggio di fare giustizia per coloro che sono morti, per coloro che sono coinvolti in questo immenso dolore e rimuovere le cause che hanno provocato questo evento perché mai più si possa ripetere. Per quanto ineluttabile a volte possa sembrare il destino, una tragedia di questa portata ha sempre delle cause e delle responsabilità, ed è nostro dovere individuarle con coraggio».