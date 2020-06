Napoli, a Pianura costone travolge uno stabile: la frana uccide due operai

Terrore e morte a Pianura dove questa mattina, nel corso di alcuni lavori di ristrutturazione di uno stabile in via Archimede, una parete è venuta giù, probabilmente spinta dalla pressione del costone adiacente.

Cinque le persone coinvolte, da quello che si è appreso sul posto. I corpi senza vita di due operai coinvolti nel crollo di un muro di contenimento sono stati estratti dai Vigili del fuoco a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Caianiello, in una zona tra i quartieri Pianura, Fuorigrotta e Soccavo.



Via Vicinale Masseria Grande intanto, risulta chiusa dai mezzi delle forze dell’ordine, impegnate nelle operazioni di soccorso e ricerca.