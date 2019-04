Crollo del ponte Morandi, Laura Battiloro canta per il fratello Giovanni e le altre vittime

Venerdì 12 Aprile 2019, 07:00

Un videoclip lanciato on line appena due giorni fa, che è già diventato virale sui social network e sta commuovendo il popolo della Rete. È “Piove sulla mia anima”, brano che Laura Battiloro dedica al fratello Giovanni, ma anche a tutte le vittime del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 a Genova. Al momento della tragedia Giovanni, giornalista e operatore video, era in macchina con altri tre amici: Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stazione. I quattro ragazzi erano partiti da Torre del Greco, la loro città, per trascorrere un periodo di vacanza in Calabria. Poi all’altezza di Pontecagnano c’era stato un cambio di rotta dettato dall’idea di rendere più elettrizzante il loro viaggio: avrebbero dovuto trascorrere il Ferragosto in Costa Azzurra e raggiungere Barcellona nei giorni successivi.Per questo quella mattina la loro auto si era ritrovata sul viadotto genovese, che aveva ceduto di schianto, uccidendo i quattro amici e altre 39 persone. Ora, a otto mesi di distanza, Laura Battiloro ha voluto dar voce al dolore suo, di tutta la famiglia e dei congiunti di tutte le vittime di quella tragedia, con una canzone struggente e malinconica. Un brano, scritto insieme a William Gennaro Iovino, che racconta l’amore di due giovani fratelli e lo strazio della perdita di uno di loro, la difficoltà per l’altra di andare avanti, soffrendone la mancanza. E il videoclip si chiude con le immagini girate proprio da Giovanni col suo smartphone all’interno dell’auto poco prima che si consumasse la disgrazia.«Custodisci come tesoro prezioso i sorrisi sinceri che ci siamo scambiati, raccogli i nostri baci e i nostri abbracci affinché non vadano mai perduti – scrive Laura in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook –. L'amore incondizionato è un sentimento raro, quello che noi abbiamo vissuto conoscendo la purezza dei nostri cuori nella gioia d'esistere insieme». E conclude: «Ti ritroverò ogni giorno nei miei stessi occhi, nella mia stessa voce, nella mia stessa anima, amore mio infinito».“Piove sulla mia anima” è stata prodotta da Felice Iovino e Roberto Battiloro, padre di Giovanni e Laura ed ex giornalista Rai, che fin dai giorni immediatamente successivi alla tragedia del ponte Morandi si spende per ottenere verità e giustizia in favore delle vittime. Anche lui ha commentato su Facebook l’uscita della canzone: «Otto mesi nei quali abbiamo tenuto nel cuore la tua voce e il nostro essere complici di questo inno al bene assoluto – scrive l’uomo, rivolgendosi alla figlia –. Lo canti come solo tu puoi, mettendo nell'amore di un’armonia tutto il dolore di una perdita che ci ha squartato la vita». E aggiunge: «Non saremo mai più soli senza di lui, Giovanni è in ogni nostro dire, nei giorni e nelle mancanze, in ciò che ci ha insegnato e nel dolore di quest’assenza che a tratti ci annienta. Giovanni è nella tua voce e nel nostro suonare l'amore per lui e i suoi amati amici».