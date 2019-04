Crollo a scuola, il racconto della maestra ferita: «La cartina s'è mossa, poi solo polvere e urla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Aprile 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si è ancora completamente ripresa dallo choc Daniela Annunziata, l'insegnante di sostegno, incinta di quattro mesi, che mercoledì era nella quarta classe elementare del plesso di corso Umberto I a Sant'Anastasia quando un muro in calcestruzzo areato, blocchi messi lì per dividere una stanza e ricavarne due, è crollato con un boato.«I bambini erano tutti seduti. Io ero in fondo all'aula come sempre, accanto al banco speciale di Vasile, il bimbo ipovedente che seguo. L'altra insegnante era in cattedra e stava dettando i compiti per le vacanze di Pasqua, mancava poco meno di un'ora alla fine delle lezioni».«Ho pensato e ripensato ma no, nessun rumore. Con la coda dell'occhio ho visto la cartina geografica affissa sulla parete muoversi lievemente, come spostata da un soffio di vento. Ma non ho avuto il tempo di dirlo o di capire di più».«Non ricordo più nulla, solo il caos. Un rumore fortissimo e i bambini che urlavano, dopo ho pensato soltanto a capire se il mio bimbo stesse bene. Credo di aver vissuto le ultime ore in una sorta di trance, forse soltanto ieri sera ho realizzato cosa poteva accadere, per fortuna siamo tutti salvi».