Crollo a scuola nel Napoletano, feriti maestra e cinque bimbi: «I nostri figli in lacrime mai più in quelle aule»

Giovedì 18 Aprile 2019, 07:00

Inviato a Sant'AnastasiaBenedetta, 9 anni, non è tra i bambini colpiti dalla parete crollata a scuola. Ma lo choc è stato ugualmente fortissimo, tanto da non voler mangiare una volta tornata a casa. «Golosa com'è... Immaginate che spavento abbia preso». Il padre Antonio B. ha saputo dell'incidente quando è arrivato a scuola per venire a prendere la figlia: con il cuore in gola si è precipitato all'interno, temendo il peggio, prima di scoprire che la bimba era illesa. Una circostanza che però non fa sbollire la rabbia, anche quando sono passate oltre tre ore dal crollo: «Quello che è accaduto - dice - è la dimostrazione evidente che questa sede non è sicura. Appena riuscirò a contattarla, chiederò spiegazioni alla preside. Se non verranno fatti interventi urgenti di messa in sicurezza non manderò più mia figlia in questa scuola, glielo posso garantire».