Procura di Napoli e ufficio di Nola, intervista ad Antonio D'Amato: «Melillo e Riello in corsa, si deciderà entro l'estate»

Presidente Antonio D'Amato, tutto in tre mesi: Dna e Procura generale della Cassazione, poi ci sono gli uffici che potrebbero rimanere scoperti, come Napoli, Bologna o Milano. Ce la farà questo Csm?

«Il Consiglio superiore metterà in campo tutte le sue risorse per definire in tempi ragionevoli i due concorsi perché si tratta di uffici strategici, di carattere nazionale. Quello, poi, di Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati