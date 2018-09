Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato all'unanimità, nel corso del Plenum straordinario nel Palazzo di Giustizia di Napoli, la risoluzione in materia di giustizia minorile dei consiglieri Balducci, Ardituro e Cananzi, membri della VI Commissione. L'approvazione, all'unanimità, è avvenuta per alzata di mano. «Se gli effetti di questa iniziativa avranno fatto fare un solo passo in avanti nel contrasto della devianza minorile o a salvare un solo giovane saremo soddisfatti. Siamo convinti che si può e si deve fare di più», ha detto Legnini. Domani il documento sarà inviato ai presidenti del Senato e della Camera; al presidente della Commissione Parlamentare Antimafia; ai ministri della Giustizia e dell'Istruzione; alla Regione Campania (cui si chiede l'istituzione di un ufficio di coordinamento dei servizi socio-assistenziali dei minori); al Coni, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai Dirigenti degli Uffici giudiziari, al Procuratore Nazionale Antimafia.



«Si tratta di una risoluzione di grande valore e la decisione di tenere un plenum formale qui a Napoli, è la prima volta, credo, che questo accade, costituisce un segnale molto forte alla città, per l'intera regione ma anche per il Paese

ha commentato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini. «Intendiamo, con proposte precise, - ha detto ancora il vicepresidente del Csm - rendere più efficace l'azione di prevenzione e di repressione della devianza e criminalità minorile». Legnini ha sottolineato che con questa risoluzione il Csm intende rivolgersi «a tutte le istituzioni, non solo alla magistratura, non solo alle forze dell'ordine. Occorre uno sforzo di coordinamento, già efficacemente attivato, ma a cui necessita una ulteriore implementazione».



Sulla sospensione della patria potestà per i camorristi «spesso si sentono critiche come se fosse una sorta di deportazione di massa dalle famiglie. Non è di questo che parliamo» ha detto invece il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, intervenendo in apertura del plenum del Csm sul fenomeno delle baby gang nel Palazzo di Giustizia di Napoli. «Parliamo di casi estremi - ha spiegato Riello - che sappiamo essere accaduti, come quando si è entrati nelle case e si sono trovati bambini di 7, 8 o 9 anni intenti non a fare i compiti, ma a confezionare droga. Lì si deve intervenire e l'allontanamento dal nucleo familiare non è una rappresaglia o una sanzione accessoria, ma l'uscita di sicurezza per il minorenne che altrimenti è destinato, quasi per legge dinastica, a perpetuare lo stile di vita dei genitori».



Napoli «ha bisogno dell' attenzione del ministro dell'interno Salvini perchè la questione Napoli si riflette sul Paese» ha detto Francesco Cananzi, consigliere del Csm e relatore della delibera sulle devianze minorili realizzata dalla VI Commissione dell'organo di autogoverno della Magistratura. Oggi, il Csm, è chiamato ad esprimersi sul documento, nel corso di un plenum in corso nel Palazzo di Giustizia di Napoli. «Noi siamo qui per dare un segno - ha detto ancora Cananzi - la delibera non riguarda solo Napoli ma tratta un'emergenza che riguarda anche Palermo, Bari, Milano, Torino, tutto il Paese». Il relatore della risoluzione sulle devianze minorili ha invocato anche il provvedimento di arresto «anche nei casi in cui oggi non può avvenire».



Secondo Riello «non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia e la polvere sotto il tappeto. Sono il primo a dire che ce la dobbiamo fare e che ce la faremo e che molto è stato fatto. È importante che la maggioranza degli onesti, che c'è in questo territorio, avverta sempre più la presenza forza e l'autorevolezza dello Stato, e dev'essere destinataria di provvedimenti non emergenziali o di vetrina».

Martedì 11 Settembre 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 20:14

