Csm, via alla corsa a tre per la super Procura: è caccia a nuovi equilibri anche a Napoli

Dunque, ci saranno tre nomi proposti dalla quinta commissione. Sembra chiaro che al Plenum, arriveranno i nomi del procuratore di Napoli Gianni Melillo, del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dell'attuale reggente della Procura nazionale antimafia Giovanni Russo. Parliamo del voto per la guida della Dna, per la successione a Federico Cafiero de Raho, in pensione da qualche giorno: un appuntamento destinato ad aprire una sorta di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati