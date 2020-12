Un atto vandalico è stato compiuto questa sera ai danni di un bus della Ctp sulla linea Crispano-Napoli. Il mezzo stava transitando normalmente quando ad un certo punto è esploso il finestrino lato guida della postazione dell'autista che per fortuna è rimasto illeso ma, comunque, sotto shock. "Massima solidarietà al nostro operatore d'esercizio, il quale è stato superato da un auto in corsa e qualcosa ha sfondato il finestrino dal suo lato - dichiara Augusto Cracco, amministratore unico di Ctp -. Non sappiamo cosa può essere stato a frantumare il vetro e l'autista non se lo spiega ipotizzando o un sasso o addirittura uno sparo. Domani mattina presenteremo formale denuncia ai carabinieri".

© RIPRODUZIONE RISERVATA