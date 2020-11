Quindici nuovi autobus sono stati consegnati questa mattina dalla Regione Campania al Ctp presso il deposito di Arzano. Si tratta di 15 Citymood a metano costruiti da Industria Italiana Autobus ex BredaMenarini che erano fermi presso il concessionatio da dicembre dello scorso anno per l'irregolarità del registro elettronico nazionale dell'azienda di trasporto pubblico di Napoli e Caserta per questioni di solvibilità, poi, risolti.

Questo consentirà di potenziare l'uscita proprio dal deposito di Arzano su tratte molto frequentate come l'A3N da Afragola a Piazza Carlo III° a Napoli, l'A72 che parte da Afragola, attraversa Casoria e arriva alla stazione metropolitana di Piscinola, l'A44 da Sant'Antimo a Napoli, la C1N da Caserta a Napoli via Caivano, l'M4N che parte da Qualiano, attraversa Marano e giunge a Napoli alla stazione metropolitana del Frullone e, infine, la linea A37 da Acerra a Napoli. Questa mattina su 140 bus previsti in uscita dai tre depositi sono in servizio ben 84 mezzi.

