Ctp, dipendenti senza stipendio: presidio davanti alla prefettura di Napoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 13:44 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 15:02

Sono in presidio i dipendenti della Ctp, azienda del trasporto della Città metropolitana di Napoli, senza stipendio. Stamani, fanno sapere dal Coordinamento Regionale Usb, si è svolto «un ennesimo incontro in Prefettura tra Azienda Crl e parti sociali per discutere del mancato pagamento degli stipendi di agosto, del mancato pagamento di cinque mensilità arretrate dei buoni pasto e soprattutto dell'incerto futuro aziendale».«La mancata presenza al tavolo di Città Metropolitana (e non è la prima volta) - dichiarano Marco Sansone e Giuseppe Ferruzzi del coordinamento regionale Usb - è un chiaro segnale di volontà politica di distruggere il trasporto pubblico metropolitano». «Il sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, deve assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo - affermano - il servizio è fermo da giorni e non viene garantita la mobilità in tutta l'area metropolitana di Napoli, alimentando trasporti privati, abusivi ed illegali». «Stamattina c'erano lavoratori disperati con figli al seguito fuori la Prefettura, in attesa di soluzioni positive per continuare semplicemente a campare - aggiungono - Chi ha preso e prende le distanze dalle difficoltà che vivono i cittadini e le oltre 700 famiglie più indotto, sappia che si sta andando verso una pericolosa perdita della gestione dell'ordine pubblico». «Quando questo accadrà - concludono Sansone e Ferruzzi - chi non si è assunto le sue responsabilità quando doveva, dovrà farlo in piena emergenza».