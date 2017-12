Venerdì 29 Dicembre 2017, 19:29 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 20:11

"Ctp effettuerà un servizio di tre linee all'interno del comune di Napoli nella notte di Capodanno e nella mattinata del primo gennaio e precisamente la linea numero 604: Ospedale Cardarelli, viale Colli Aminei, Capodimonte, Museo e ritorno; quella numero 605: Scampia, Capodichino, Foria, Museo e, infine, quella numero 607: Piazzale Tecchio- piazza Vittoria. Un'operazione organizzata con grande sforzo e in pochissimo tempo". A comunicarlo è Augusto Cracco, amministratore unico della Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli. La disponibilità è stata trasmessa nel tardo pomeriggio di oggi dall'azienda di trasporto pubblico al Prefetto di Napoli, al sindaco del capoluogo partenopeo e al presidente della quarta commissione di trasporti e urbanistica e lavori pubblici della regione Campania. Dopo che il consigliere delegato ai trasporti pubblici della Città Metropolitana di Napoli, l'ingegner Giuseppe Cirillo, ha avallato l'accordo tra la Ctp e le organizzazioni sindacali.Saranno ben dodici gli autobus che l'azienda di Arzano ha predisposto per il servizio, quattro per ogni linea, che effettueranno il tutto dalle ore 21 del 31 gennaio alle ore 5,30 del 1° gennaio. Ci sarà solo un'interruzione dalle ore 23,30 alle ore 00,30 circa. Il verbale di accordo tra la Compagnia di Trasporti Pubblici di Napoli e i sindacati presenti Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti è stato sottoscritto nel pomeriggio. "Il personale, individuato su base volontaria, oltre ai trattamenti previsti dal Ccnl di categoria - recita l'accordo -, in via del tutto eccezionale, indipendentemente dagli inquadramenti contrattuali, prevede un valore di premialità fissato in 45 euro lordi per ogni ora o frazione non inferiore a 30 minuti di servizio svolto oltre l'orario normale di esercizio previsto per tale giornata. Tale importo, verrà corrisposto in funzione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato e verrà erogato in aggiunta a quanto contrattualmente previsto e in considerazione dell'efficienza e della qualità del servizio svolto". La Ctp ha, poi, provveduto a richiedere al comune di Napoli e alla Prefettura l'impiego sia di forze dell'ordine che di vigili urbani per lo svolgimento in sicurezza dei servizi.