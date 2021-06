Ctp all'ultima fermata nel Napoletano: «In arrivo 20 milioni»

Sarà il Tribunale di Napoli ad esprimersi sul piano concordatario di Ctp. Quello di Napoli Nord, davanti al quale era stato depositato il concordato preventivo in bianco avendo l'azienda di trasporto pubblico la sede ad Arzano, ha dato mandato alla cancelleria per la trasmissione degli atti per competenza ai colleghi del capoluogo, essendo presente a Napoli la sezione specializzata in materia d'imprese.

APPROFONDIMENTI Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati © RIPRODUZIONE RISERVATA