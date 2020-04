Un bus della Ctp è andato completamente distrutto da un incendio questa mattina intorno alle ore 4 sulla Strada Statale 7 Quater Domitiana in direzione di Roma. Il mezzo era uscito dal deposito e stava procedendo verso Mondragone quando l’autista si è accorto che proveniva del fumo dal vano motore posteriore. L’uomo ha fermato il mezzo sulla carreggiata ma non è riuscito a spegnere l’incendio che ha distrutto il mezzo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici Anas che hanno interdetto la strada per circa un’ora e successivamente limitata nel percorso per la rimozione del bus.



«Siamo alle solite, un altra vettura incendiata fortunatamente senza conseguenze per il lavoratore - dice Pierino Ferraiuolo, segretario regionale della Uil Trasporti -. Non si conoscono ancora i motivi ma, presumibilmente, saranno sempre riconducibile ad una manutenzione poco efficace. Non sappiamo più come denunciarlo, la manutenzione è una cosa seria, i processi vanno attuati e controllati come si deve, le vetture vanno riparate e le attività delle ditte private devono essere certificate dal personale Ctp, solo così fenomeni come quello di stamattina possono essere arginati assicurando la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri».

