Giovedì 25 Ottobre 2018, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 09:29

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal hanno occupato questa mattina la direzione di Arzano della Ctp. La protesta segue la crisi economico-finanziaria che attanaglia l'azienda di trasporto pubblico.I sindacati, inoltre, con una lettera inviata al prefetto di Napoli, al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla commissione di garanzia e alla Città Metropolitana di Napoli hanno proclamato la prima azione di sciopero di quattro ore dei lavoratori della Ctp per il 6 novembre prossimo. Una decisione che le organizzazioni sindacali hanno preso in seguito alla mancata convocazione prevista per la seconda fase della procedura di conciliazione che era stata attivata il 16 ottobre scorso. Il motivo è il mancato pagamento delle retribuzioni di settembre e di sei ticket pasti arretrati.